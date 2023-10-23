В Республике Алтай шестеро подростков пострадали в массовой драке

Всего в драке участвовали более 20 несовершеннолетних

ТАСС, 23 октября. Шесть человек пострадали в массовой драке, участниками которой стали более 20 подростков. Сотрудники отдела МВД России по Майминскому району Республики Алтай проводят проверку, сообщается на сайте ведомства.

"Сотрудники отдела МВД России по Майминскому району проводят проверку по факту массовой драки <…> участниками которой стали более 20 несовершеннолетних граждан. <…> В числе потерпевших 6 человек", - сообщила пресс-служба.

По данным ведомства, все участники драки были установлены и доставлены в отдел полиции для допроса в присутствии родителей или законных представителей. В данный момент потерпевших направили на прохождение судмедэкспертизы. Также решается вопрос о постановке подростков на профилактический учет в органы внутренних дел.