Под Воронежем уничтожили наркотики и другие запрещенные вещества на более 300 млн рублей

Сотрудники полиции сожгли 158 кг запрещенных веществ

ВОРОНЕЖ, 23 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции сожгли в печи специального предприятия и на полигоне в Воронежской области 158 кг наркотиков и сильнодействующих веществ, которые были изъяты в ходе оперативных и следственных действий и являлись вещественными доказательствами почти по 200 уголовным делам. Стоимость уничтоженных наркотиков превышает 300 млн рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В Воронежской области уничтожено более 150 кг наркотиков, изъятых в ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. Сгоревшие в огне запрещенные вещества являлись вещественными доказательствами по 193 уголовным делам, по которым уже вынесены решения судов города Воронежа и области. Всего в печи сожжено 158 кг запрещенных веществ, их стоимость на розничном рынке могла превысить 300 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

По данным полиции региона, на специальном предприятии и на полигоне сожгли 77,5 кг марихуаны, 15 кг героина, 46,7 кг так называемой соли, производной N-метилэфедрона, а также 3,4 кг ЛСД, 800 мл гашишного масла, 300 г маковой соломы, 6,9 кг запрещенных анаболиков. Как уточняется в сообщении пресс-службы ведомства, причастные к незаконному обороту наркотиков фигуранты уголовных дел уже приговорены к длительным срокам лишения свободы и отбывают наказание.