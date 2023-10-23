В Удмуртии двоих молодых людей осудили на 21 и 22 года за убийство женщины и ребенка

Подсудимые частично признали вину

ТАСС, 23 октября. Двое молодых людей приговорены к 21 и 22 годам колонии строгого режима по делу об убийстве женщины и ребенка в селе Люкшудья в Удмуртии, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

"С учетом смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, данных о личности подсудимых и характера совершенных преступлений, суд назначил Широбокову наказание в виде 22 лет лишения свободы, Стремоусову - в виде 21 года лишения свободы с отбыванием обоими наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

В пользу потерпевших - матери убитой женщины и отца мальчика - взыскали компенсации морального вреда в размере 2 млн и 1 млн 850 тыс. рублей соответственно.

Отмечается, что подсудимые признали вину частично: Стремоусов - в убийстве ребенка, Широбоков - в покушении на убийство матери, оба - в незаконном проникновении в жилище и уничтожении чужого имущества путем поджога.

В январе в Удмуртии задержали двоих молодых людей в возрасте 21 и 22 года по подозрению в убийстве женщины и ребенка, тела которых обнаружили после пожара в одном из домов в селе Люкшудья.