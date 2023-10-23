СК требует арестовать бойца ММА Якубова по обвинению в оправдании терроризма

Спортсмена задержали в одном из аэропортов Москвы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Следственный комитет требует арестовать бойца смешанных единоборств Ильяса Якубова, который обвиняется в оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в Чертановском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы следствия.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Якубова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.

Спортсмен обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет). Как выяснили следователи, в видеоролике на своей странице в соцсетях Якубов высказался за оправдание терроризма. Его объявили в федеральный розыск, а позднее задержали в одном из столичных аэропортов, куда он прилетел из ОАЭ.