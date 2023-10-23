Минпросвещения РФ проверяет информацию об избиении ученика школы под Хабаровском

Региональная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав поставила ситуацию на контроль

ТАСС, 23 октября. Министерство просвещения России начало проверку информации об избиении ребенка в школе поселка Заветы Ильича в Советско-Гаванском районе Хабаровского края, сообщает пресс-служба министерства.

"Совместно с правительством Хабаровского края Минпросвещения России детально проверяет информацию об инцидентах с учениками в школе. Региональная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав поставила ситуацию на контроль. Также даны рекомендации по организации воспитательной работы и психолого-педагогического сопровождения школьников", - сообщает пресс-служба.

Как сообщили ТАСС в управлении образования района, затеявший драку школьник состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних ранее, потом его сняли с учета, но оставили на внутришкольном учете. Он неоднократно участвовал в драках. Пострадавший мальчик, как добавили в структуре районной администрации со слов его отца, не получил сильных повреждений, синяков на теле нет, от психологической помощи родитель отказался. Мамы у мальчика нет.

10 октября Следственное управления СК РФ по Хабаровскому краю сообщило о начале проверки видео с избиением ребенка в школе №16 имени героя России Валерия Заволенского. На видео запечатлено, как подросток сначала швыряет школьника на пол, а затем избивает его скрученным гимнастическим ковром.