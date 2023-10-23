По сведениям газеты, оперативники СБУ и ГУР Минобороны Украины совершили десятки убийств российских официальных лиц в новых регионах

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Оперативники Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления МО Украины (ГУР) совершили десятки убийств российских официальных лиц в новых регионах РФ. Газета The Washington Post (WP) со ссылкой на украинских и западных чиновников среди них называет убийства военного корреспондента Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский, а также бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого.

Издание не приводит подробностей относительно смерти Татарского. В ответ на вопрос об убийстве Ржицкого в ГУР ответили, что во время его пробежки в парке Краснодара "из-за сильного дождя парк обезлюдел", посторонних людей на месте не было, что позволило осуществить преступление. Источники газеты в Киеве подтвердили, что ответственность за инцидент несет ГУР.

В разговоре с газетой представители американской разведки сообщили, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) не причастно к целенаправленным операциям украинской разведки, в результате которых погибли люди. ЦРУ якобы лишь стремилось расширить возможности украинской разведки по сбору разведывательных данных. По словам высокопоставленного сотрудника разведки США, "любые потенциальные проблемы при проведении операций были четко доведены до сведения украинских служб".

По сведениям сотрудников СБУ и ГУР, даже при проведении операций по ликвидации они якобы стремились не причинять вреда ни в чем не повинным людям. Ни одна крупная операция СБУ или ГУР не проводилась без гласного или негласного согласования с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Бывший командир подлодки "Краснодар" был обнаружен мертвым 10 июля в Краснодаре. Ржицкий на момент смерти занимал пост заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ) и передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР. В СК РФ сообщили, что сотрудники МВД и ФСБ России задержали Сергея Денисенко в качестве подозреваемого в убийстве Ржицкого, при нем был обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено преступление.