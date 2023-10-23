23 октября, 11:50,
обновлено 23 октября, 12:32

Экс-министра туризма и экс-председателя правительства Северной Осетии осудили за растрату

© Официальный Telegram-канал Генеральной прокуратуры России

Алана Диамбекова и Сергея Такоева приговорили к восьми годам колонии

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы приговорил бывших министра туризма Северной Осетии Алана Диамбекова и председателя правительства Северной Осетии Сергея Такоева к восьми годам колонии за крупную растрату, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Диамбекова виновным по части 4 статьи 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима, Такоева признать виновным по части 4 статьи 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима", - огласила решение судья.

Также каждому суд назначил штраф в 800 тыс. рублей.

Суд также приговорил директора завода автомобильного и тракторного оборудования Аиду Габараеву и бывшего министра экономического развития Мадину Икаеву к 6 годам лишения свободы общего режима и штрафу 400 и 500 тыс. рублей соответственно. Заместителя Габараевой Олега Габуева суд приговорил к 6,5 года колонии общего режима.

Бывшие министр государственного имущества и земельных Казбек Фидаров и контрактный управляющий Мингосимущества республики Заорбек Цогоев приговорены к 6,5 года колонии общего режима и штрафам в 500 тыс. рублей.

Гражданский иск министерства имущества Северной Осетии - Алании удовлетворен полностью, судом взыскано солидарно со всех осужденных 180 млн рублей. 

Теги:
РоссияСеверная Осетия
© Информационное агентство ТАСС
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