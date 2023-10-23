В Архангельске мужчину осудили на 18 лет колонии за нападения с ножом на прохожих

Суд также удовлетворил иск потерпевшего о взыскании морального вреда в сумме 700 тыс. рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 23 октября. /ТАСС/. Архангельский областной суд приговорил к 18 годам колонии особого режима 25-летнего жителя Архангельска, который нападал с ножом на прохожих, в результате чего один человек погиб, сообщает пресс-служба Архангельской областной прокуратуры.

"Судом виновному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на один год шесть месяцев. Иск потерпевшего о взыскании морального вреда в сумме 700 тыс. рублей удовлетворен", - указано в сообщении.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 30 п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, из хулиганских побуждений), п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений).

Ночью 2 апреля 2023 года осужденный в районе реки Северная Двина у Соломбальского моста в Архангельске беспричинно напал на прохожего, распылил ему в лицо содержимое перцового баллончика и нанес ножом не менее пяти ранений. Потерпевший сопротивлялся, ему была своевременно оказана медпомощь, мужчина выжил.

5 апреля в ночное время у жилого дома по проспекту Дзержинского в Архангельске осужденный вновь без видимого повода напал на мужчину и нанес ему ножом не менее 19 ударов в голову и шею, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. К раскрытию преступлений были привлечены опытные оперативные сотрудники УМВД России по Архангельску и областного управления уголовного розыска, что позволило установить личность подозреваемого и задержать его по горячим следам после совершения убийства.