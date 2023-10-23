В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в пяти регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Первые сирены в Днепропетровской и Харьковской областях прозвучали в 14:47 по местному времени (совпадает с московским). С 15:08 в красной зоне оказались Кировоградская, Полтавская и Сумская области.

Ранее Днепропетровская и Харьковская области уже находились в красной зоне, также сообщалось о взрывах в городе Днепре (ранее - Днепропетровск) и в Днепропетровской области.

В новость внесены изменения (15:39 мск) - уточняются регионы, в которых объявлена тревога.