Суд арестовал обвиняемого в оправдании терроризма бойца ММА Якубова

Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы в понедельник заключил под стражу бойца смешанных единоборств Ильяса Якубова, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления СК РФ.

"Чертановским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве.

Мера пресечения Якубову избрана до 11 декабря. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде.

Спортсмен обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно- телекоммуникационной сети Интернет). Как выяснили следователи, в видеоролике на своей странице в соцсетях Якубов высказался за оправдание терроризма. Он был объявлен в федеральный розыск, а позднее задержан в одном из столичных аэропортов, куда он прилетел из ОАЭ.