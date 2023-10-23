В Новой Каховке заявили, что ВСУ за два дня подбили с дронов пять гражданских автомобилей

Пострадавших нет

ГЕНИЧЕСК, 23 октября. /ТАСС/. Украинские войска за два дня сбросили боезаряды с беспилотников на пять гражданских легковых автомобилей в селе Корсунка Херсонской области, пострадавших нет, сообщила в своем Telegram-канале администрация Новокаховского городского округа.

"В селе Корсунка Новокаховского городского округа боевики ВСУ обстреливают легковые автомобили местных жителей. 22 и 23 октября украинские неофашисты, служащие в ВСУ, направили на село Корсунка беспилотные летательные аппараты. В результате в субботу, 22 октября, были подбиты три гражданских автомобиля. Сегодня, 23-го числа, - еще два", - говорится в сообщении.

Уточняется, что украинские войска сбрасывали боезаряды с беспилотников на машины, на которых местные жители приехали проведать свои дома. "И легковушки находились или во дворах, или возле трассы. Сегодня, 23 октября, местный житель, приехавший в Корсунку, чтобы тоже проверить сохранность дома и оценить обстановку, чудом увернулся от удара беспилотника, который преследовал его на дороге. После атаки беспилотников на гражданские автомобили в Корсунке пострадавших нет", - отмечается в сообщении.