23 октября, 12:20,
обновлено 23 октября, 12:29
Военная операция на Украине

Силы ПВО отработали по воздушным целям в Ростовской области

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, жертв и разрушений на земле нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 октября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны отработали по воздушным целям в небе над Ростовской областью, жертв и разрушений нет.

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Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Подразделения противовоздушной обороны в 14:59 мск успешно отработали по воздушным целям. Жертв и разрушений на земле нет", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, система ПВО, находящаяся в области, выполняет задачи в зоне СВО по уничтожению воздушных целей.

"Цели могут быть обнаружены в любой момент. Работа может быть продолжена", - отметил Голубев.  

Теги:
Голубев, Василий ЮрьевичУкраинаРоссияРостовская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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