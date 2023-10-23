Силы ПВО отработали по воздушным целям в Ростовской области

Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, жертв и разрушений на земле нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 октября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны отработали по воздушным целям в небе над Ростовской областью, жертв и разрушений нет.

Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Подразделения противовоздушной обороны в 14:59 мск успешно отработали по воздушным целям. Жертв и разрушений на земле нет", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, система ПВО, находящаяся в области, выполняет задачи в зоне СВО по уничтожению воздушных целей.

"Цели могут быть обнаружены в любой момент. Работа может быть продолжена", - отметил Голубев.