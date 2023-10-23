23 октября, 12:36

В районе города Пловдив произошло землетрясение магнитудой 4,1

Очаг землетрясения залегал на глубине 13 км

СОФИЯ, 23 октября. /ТАСС/. Национальный институт по геофизике, геодезии и географии Болгарской академии наук зафиксировал землетрясение магнитудой 4,1 в районе города Пловдив.

Эпицентр подземного толчка, который возник в 14:47 по местному времени (совпадает с московским), находился в 9 км от города, сообщил институт. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 км. Информации о разрушениях и пострадавших в настоящее время нет.

Телеканал bTV поясняет, что землетрясения в районе Пловдива отмечались неоднократно. В 2020 году там был зафиксирован толчок магнитудой 4,5, а в 1928 году в регионе зарегистрировали землетрясение магнитудой 7. 

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