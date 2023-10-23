В Москве задержали еще двоих обвиняемых в массовых драках и нападении на прохожих

Им выбрали наказание в виде лишения свободы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали еще двоих обвиняемых 2008 года рождения, которые участвовали в массовых драках в Москве и области, а также беспричинно нападали на прохожих. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

"В результате проведенных следственных действий установлена причастность еще двух фигурантов также 2008 года рождения, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде лишения свободы", - говорится в сообщении.

В ГСУ также отметили, что следователи управления совместно с оперативными службами провели многочисленные обыски. "Допрошены сотрудники безопасности торгово-развлекательного центра, изъяты и анализируются видеозаписи с камер видеонаблюдения. Следователи продолжают устанавливать иные эпизоды преступной деятельности обвиняемых, а также иные эпизоды противоправных действий других лиц, им будет дана надлежащая правовая оценка", - заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о задержании первых двух участников массовых драк в Москве и Подмосковье, нападавших на прохожих, которые были доставлены в подразделение столичного управления СК. Управление расследует уголовное дело (четыре эпизода) по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное организованной группой с применением насилия к гражданам). По данным следствия, с сентября по октябрь 2023 года на территории Москвы и Химок злоумышленники, действуя в составе организованной преступной группы, грубо нарушая общественный порядок и желая противопоставить себя окружающим, а также продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, из хулиганских побуждений беспричинно наносили удары руками и ногами незнакомым людям.

По данным СК, при проведении первоначальных следственных действий установлено, что драки проходили в торговом центре, расположенном на Ходынском бульваре. Кроме того, конфликты провоцировались в учебном учреждении, расположенном в городе Химки. В отношении руководства учебного заведения возбуждено уголовное дело о халатности.