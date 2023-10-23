Бывшего топ-менеджера АО "Россети Тюмень" приговорили к 4,5 года по делу о взятках

Павел Михайлов будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

ТЮМЕНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Суд Тюмени приговорил бывшего исполняющего обязанности заместителя директора филиала "Россети Тюмень" Павла Михайлова к 4,5 года колонии строгого режима по делу о получении взяток в размере более 25 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Ленинский районный суд Тюмени признал виновным 41-летнего Павла Михайлова в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере (п.п. "а", "в" ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ). <…> Размер полученных незаконных вознаграждений составил более 25 млн рублей. Михайлов полностью признал себя виновным в совершении преступления. <…> Суд назначил ему четыре года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и лишил права занимать должности в акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, на два года", - говорится в сообщении.

Также суд взыскал с обвиняемого денежные средства, полученные им в качестве взятки свыше 25 млн рублей, и денежные средства, изъятые у него, в размере 344 тыс. рублей.

Судом установлено, что в период с февраля 2021 года по март 2022 года Михайлов получил взятки от руководителей подрядных организаций за способствование в беспрепятственном прохождении конкурсных процедур, подписание исполнительной документации и своевременной оплате выполненных работ.

Ранее со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области сообщалось, что 5 марта 2022 года суд арестовал заместителя гендиректора "Россети Тюмень", директора филиала "Тюменские электрические сети" Кирилла Стрельцова, заместителя директора филиала по развитию и реализации услуг "Россети Тюмень" Никиту Калинина и исполняющего обязанности заместителя директора филиала "Россети Тюмень" Павла Михайлова по обвинению в получении взятки. 30 марта в связи с этим делом арестован Виталий Лейкин по обвинению в даче взятки должностному лицу через посредников.