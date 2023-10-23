В Подмосковье раскрыли двойное убийство почти 30-летней давности

Во время работы следователи установили новые обстоятельства убийства и получили показания свидетелей, которые прямо указывали на причастность обвиняемых к совершению преступления

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве мужчины и женщины, совершенном двумя местными жителями в Люберцах 28 лет назад. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

"Следователем следственного отдела по Люберцам ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 1967 года рождения, обвиняемых в убийстве двух человек и хранении оружия (пп. "з", "н" ст. 102, ст. 15 п.п. "з", "н" ст. 102 в редакции УК РСФСР и ч. 2 ст. 222 УК РФ). В ходе системной работы по расследованию и раскрытию преступлений прошлых лет следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области совместно с оперативными сотрудниками в 2023 году установлена причастность двух мужчин к убийству двух человек в Люберцах, совершенному в 1995 году", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в августе 1995 года родственница одного из обвиняемых рассказала ему о совершенном в отношении нее преступлении против половой неприкосновенности. Мужчина вооружился и отправился в дом на территории Люберецкого района вместе со своим знакомым. Мужчины бросили в окно дома гранату, вывели находившихся внутри двоих мужчин и женщину, посадили их в машину и вывезли в лес в Балашихинском районе, где несколько раз выстрелили в мужчин. "От полученных травм один из потерпевших скончался на месте происшествия, второй мужчина добрался до автомобильной дороги и смог обратиться за помощью, после чего был доставлен в медицинское учреждение", - пояснили в пресс-службе. Женщину обвиняемые отвезли в лес около деревни Лукьяновка Люберецкого района и убили.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым, однако работа по установлению виновных не прекращалась. Во время работы с преступлениями прошлых лет следователи установили новые обстоятельства убийства и получили показания свидетелей, которые прямо указывали на причастность обвиняемых к совершению преступления. Уголовное дело передано в суд.