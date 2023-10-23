Экс-главу Ульяновска подозревают в незаконном премировании себя на 300 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело

УЛЬЯНОВСК, 23 октября. /ТАСС/. Бывший глава города Ульяновска Дмитрий Вавилин подозревается в незаконном премировании себя на сумму более 300 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

"Он [Вавилин] выписал себе премию в объеме большем, чем имел право. Сумма премии - более 300 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону, отвечая на соответствующий вопрос, возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Ранее в ведомстве сообщили ТАСС, что с бывшим главой города Ульяновска Дмитрием Вавилиным проводятся необходимые следственные действия.

Несколько СМИ и Telegram-каналов сообщили, что Вавилин подозревается в хищении бюджетных денежных средств с использованием своего должностного положения.

Вавилин был назначен временно исполняющим обязанности главы Ульяновска 15 июня 2021 года. Большинством голосов депутатов Ульяновской городской думы был избран главой города 20 августа 2021 года. Вавилин подал в отставку 28 ноября 2022 года. По его словам, это решение связано с переходом на работу на предприятие оборонно-промышленного комплекса.