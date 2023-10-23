23 октября, 14:06,
обновлено 23 октября, 15:26
Лесные пожары в России

В Абинском лесничестве на Кубани загорелась лесная подстилка

© МЧС России

Огонь тушили 162 человека и 28 единиц техники

ТАСС, 23 октября. Лесной пожар действует в Абинском участковом лесничестве Краснодарского края, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В Абинском участковом лесничестве на площади 11,2 га горит лесная подстилка. Задействована аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", - сказали в ведомстве.

Всего огонь тушили 162 человека и 28 единиц техники. К мониторингу возгорания привлечены беспилотники.

Позже в ведомства заявили о локализации пожара. "В Краснодарском крае огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 14,8 га", - сказали в МЧС.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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