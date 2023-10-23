В Москве неизвестный избил актера Ведменского

Инцидент произошел на Кутузовском проспекте

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Словесный конфликт между мужчинами в Москве перерос в драку. Один из участников пострадал, другой с места происшествия скрылся, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Между двумя незнакомыми мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В результате потасовки житель столицы 1984 года рождения получил телесные повреждения, после чего самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Злоумышленник с места происшествия скрылся", - сказали в главке полиции. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что пострадавшим оказался актер Александр Ведменский.

Инцидент произошел на Кутузовском проспекте. "Проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемого", - сказали в пресс-службе. По данному факту проводится проверка.

Александр Ведменский родился 2 апреля 1984 года. В 2006 году окончил Саратовский театральный институт. Снимался в фильмах и сериалах "Салам, Масква!", "Мамочки", "Принцип Талиона", "Письмо по ошибке", "Бывшие" и других.