Апелляционный суд оставил в силе приговор основателю Grouр-IB

Суд ранее приговорил его к 14 годам колонии по обвинению в государственной измене

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение приговорить к 14 годам колонии основателя компании Grouр-IB Илью Сачкова по обвинению в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрел апелляцию на приговор Сачкову и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - сказали в суде.

Кассация на приговор

Защита Сачкова подаст кассацию на этот приговор, рассказал корреспонденту ТАСС адвокат осужденного Сергей Афанасьев.

"Мы не согласны с сегодняшним решением суда и подадим кассацию на приговор Сачкову", - сказал он.

По словам Афанасьева, основатель Grouр-IB продолжает работать над своими проектами с помощью писем, даже запатентовал одну из своих разработок в IТ-сфере в Роспатенте. "На моей памяти это первый подобный случай, когда человек делает подобное, сидя в СИЗО", - сказал защитник.

Первый апелляционный суд 23 октября признал законным решение приговорить Сачкова к 14 годам колонии строгого режима. Основная часть заседания суда прошла в закрытом режиме, журналистов пустили только на оглашение резолютивной части решения. Сам основатель Grouр-IB был в хорошем настроении и попросил своих адвокатов передать близким, чтобы присылали ему в письмах побольше мемов из интернета, так как сосед по камере шутит несмешно.

Ранее Мосгорсуд признал Сачкова виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена) и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 500 тыс. рублей. Он находится под стражей с сентября 2021 года. По версии обвинения, в 2011 году основатель компании Grouр-IB, которая занимается информационной безопасностью и защитой от кибератак, передал секретные сведения представителям иностранной разведки, нанеся репутационный ущерб национальным интересам России.

Вину Сачков не признает. По данным СМИ, показания на него во время следствия дал ранее осужденный за госизмену бывший руководитель 2-го отдела управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. Согласно его показаниям, он передал Сачкову ряд важных документов, которые позже оказались у сотрудников американского ФБР. В 2016 году Сачков входил в список самых успешных в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии Forbes. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана, входил в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ.