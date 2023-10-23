СК возбудил уголовное дело по факту поджога памятника в Архангельской области

Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства

АРХАНГЕЛЬСК, 23 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту поджога подростками венков у воинского мемориала в Котласе Архангельской области, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Дело поручил возбудить председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. "Дело возбуждено и расследуется", - сказали в пресс-службе.

3 октября 2023 года в ночное время в парке культуры и отдыха города Котласа несовершеннолетние подожгли венки у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. В связи с повреждением мемориала потребуется проведение восстановительно-реставрационных работ.

Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.