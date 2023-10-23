Суд на Урале назначил сроки двум избившим девушку за цвет волос

Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Суд назначил виновным в избиении девушки из-за цвета волос в Каменске-Уральском Свердловской области 3 года и 3 года 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчины были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), а также ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия, группой лиц).

"Красногорский районный суд Каменска-Уральского назначил виновному 1991 года рождения, наказание в виде 3 лет лишения свободы, виновному 1993 года рождения, - в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ и соцсетях распространилась видеозапись, на которой видно, как мужчины бросают девушку в фонтан, бьют и кидают в нее продуктами. Позднее сотрудники полиции задержали в Каменске-Уральском двух мужчин 1991 и 1993 годов рождения, которые ранее были судимы за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков. Суд заключил задержанных под стражу.

По информации ГУ МВД, причиной конфликта стал внешний вид девушки с разноцветными волосами.