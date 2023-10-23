Под Омском против старосты возбудили дело после истязаний воспитанников детдома

По версии следствия, злоумышленница неоднократно наносила побои

ОМСК, 23 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 16-летней воспитанницы детского дома в Большеуковском районе Омской области, которая подозревается в истязании других детей, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней несовершеннолетней, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении. Ранее было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц учреждения.

По версии следствия, 16-летняя староста группы неоднократно наносила побои и издевалась над другими воспитанниками детдома. 15 октября она несколько раз ударила сверстницу за опоздание на ужин и заставила мыть сантехнику. В другое время она несколько раз выстрелила из пневматического пистолета в эту же девушку и других детей.

Ранее в социальных сетях и местных СМИ появилось видео, где одна из воспитанниц бьет другую и заставляет голыми руками мыть унитазы. Губернатор региона Виталий Хоценко поручил провести проверку всех детдомов региона.