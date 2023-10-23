В Якутии задержали подозреваемого в убийстве четырех человек

У него изъято охотничье ружье

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 50-летнего жителя Мирного в Якутии, который подозревается в убийстве четырех человек, у него изъято охотничье ружье. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Мирнинскому району во взаимодействии с коллегами из управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства четырех человек в городе Мирном. Им оказался 50-летний местный житель", - сказала она.

По слова Волк, по месту жительства задержанного изъято зарегистрированное охотничье ружье 12-го калибра. "Кроме того, полицейские установили личность еще одного мужчины - предполагаемого свидетеля преступления", - добавила представитель ведомства. Оба гражданина доставлены в территориальное подразделение СК РФ.

Поздно вечером 22 октября в доме на дачном участке в Мирном были обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями: мужчин 1978 и 1981 годов рождения и женщин 1986 и 1987 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).