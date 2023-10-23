В Котельниково под Волгоградом ввели режим ЧС после взрыва газа в доме

В результате ЧП погиб один человек

ВОЛГОГРАД, 23 октября. /ТАСС/. Власти ввели режим ЧС муниципального характера в городе Котельниково Волгоградской области, где в понедельник произошел взрыв газа и загорелись две квартиры на последнем этаже пятиэтажного многоквартирного дома. Об этом сообщили журналистам в администрации региона по итогам проведенного совещания.

"На территории района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Это позволит задействовать все возможные ресурсы и механизмы для максимально быстрого преодоления последствий происшествия", - цитирует администрация заместителя губернатора Олега Николаева.

Ранее сообщалось, что в Котельниково из-за возгорания в многоквартирном доме эвакуированы 70 жильцов. Глава района Сергей Понкратов уточнил ТАСС, что причиной пожара стал взрыв газа. В результате ЧП погиб один человек, в реанимацию госпитализирован пострадавший мужчина. Также помощь медиков понадобилась девочке, угрозы ее жизни и здоровью нет.

Уточняется, что для эвакуированных жильцов дома подготовлен пункт временного размещения в общежитии профучилища №45. Часть семей приняли решение остаться в ПВР, остальные разместились у родственников и друзей.