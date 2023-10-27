27 октября, 10:20
Военная операция на Украине

В Донецке 60 многоквартирных домов остались без тепла из-за аварии на сетях

По словам мэра города Алексея Кулемзина, масштаб происшествия "достаточно велик"

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Жильцы 60 многоквартирных домов в Кировском районе Донецка остались без тепла из-за аварии на магистральных водопроводных сетях - без воды не могут запустить котельную в микрорайоне Бирюзова. Также тепло не поступает в две школы и два детских сада, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

"В связи с аварией на магистральных сетях государственного предприятия "Вода Донбасса" предприятие "Донецктеплосеть" пока не может запустить котельную "кв. 71-б". Вследствие чего 60 многоквартирных жилых домов, 2 школы и 2 детских сада микрорайона Бирюзова Кировского района не получают теплоноситель", - написал Кулемзин.

Он уточнил, что масштаб аварии "достаточно велик". Специалисты занимаются ее устранением.

Отопительный сезон стартовал в Донецке в начале этой недели. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в прифронтовых городах региона наблюдаются трудности с подачей отопления в ряде районов из-за повреждений на сетях после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, в том числе проблемы есть в Кировском районе Донецка. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на УкраинеДНР
© Информационное агентство ТАСС
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