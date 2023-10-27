В Португалии забастовка нарушила работу госучреждений

По информации AFP, бастующие требуют повышения зарплат

МАДРИД, 27 октября. /ТАСС/. Работа служб по сбору мусора, больниц и школ нарушилась в Португалии из-за 24-часовой забастовки государственных служащих. Об этом сообщило агентство AFP.

По его информации, организовавшие стачку профсоюзы ожидают активного участия в акции и даже прекращения оказания некоторых госуслуг.

Участники забастовки выступают "против политики обеднения, проводимой" социалистическим правительством Португалии при попустительстве правых партий. Бастующие требуют повышения зарплат, чтобы справиться с "ростом стоимости жизни" и потерей покупательной способности.

Правительство республики ранее представило проект бюджет на 2024 год, в котором запланировано повышение зарплат госслужащих на 3% - 6,8%. Тем не менее такая инициатива не устроила участников стачки.