В Португалии забастовка нарушила работу госучреждений

МАДРИД, 27 октября. /ТАСС/. Работа служб по сбору мусора, больниц и школ нарушилась в Португалии из-за 24-часовой забастовки государственных служащих. Об этом сообщило агентство AFP.
По его информации, организовавшие стачку профсоюзы ожидают активного участия в акции и даже прекращения оказания некоторых госуслуг.
Участники забастовки выступают "против политики обеднения, проводимой" социалистическим правительством Португалии при попустительстве правых партий. Бастующие требуют повышения зарплат, чтобы справиться с "ростом стоимости жизни" и потерей покупательной способности.
Правительство республики ранее представило проект бюджет на 2024 год, в котором запланировано повышение зарплат госслужащих на 3% - 6,8%. Тем не менее такая инициатива не устроила участников стачки.