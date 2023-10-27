В Якутске возбудили уголовное дело по факту пожара в административном здании

В СК сообщили, что причиной пожара является нарушение эксплуатации электрооборудования в одном из офисов на четвертом этаже

ЯКУТСК, 27 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Якутске по факту пожара в административном здании, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Якутии.

"Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Как добавили в СК, предположительная причина пожара - нарушение эксплуатации электрооборудования в одном из офисов на четвертом этаже, несоблюдение правил противопожарной безопасности собственником здания.

По данным Минздрава Якутии, в результате пожара были госпитализированы четыре человека, состояние троих оценивается как тяжелое. Шестеро пострадавших - в состоянии легкой тяжести, они отказались от госпитализации, им оказали медицинскую помощь на месте.

Как сообщил глава Якутска Евгений Григорьев, окружная администрация города окажет необходимое содействие следственным и правоохранительным органам в установлении всех обстоятельств происшествия. "Выражаю глубокое соболезнование родным и близким погибшей в результате пожара на проспекте Ленина, 3/1. Страшная трагедия для всех нас. Дал поручения оказать необходимую помощь семье в организации похорон и материальную помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

Пожар произошел днем в семиэтажном административном здании на проспекте Ленина в Якутске. Он ликвидирован, в результате происшествия огнем повреждено 180 кв. м. Спасены 52 человека. На тушении пожара были задействованы около 60 человек и 15 единиц пожарной и специальной техники.