EFE: в Мадриде машина наехала на велосипедистов во время акции в поддержку Палестины

Это никак не связано с ситуацией на Ближнем Востоке, сообщило агентство

МАДРИД, 27 октября. /ТАСС/. Машина наехала на пятерых велосипедистов, которые участвовали в марше в поддержку Палестины в испанской столице. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, инцидент произошел поздно вечером 26 октября. Лишь один велосипедист был доставлен в больницу с легкими травмами. Водитель транспортного средства сначала скрылся с места инцидента, однако затем сам явился в полицию. В его крови не было обнаружено алкоголя.

Водитель машины также подал заявление против самих велосипедистов, поскольку заверяет, что они на него напали. По данным агентства, инцидент никак не связан с ситуацией на Ближнем Востоке.