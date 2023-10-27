В Петербурге задержали мужчину за поджог релейного шкафа на железной дороге

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде ареста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции и ФСБ задержали 26-летнего злоумышленника, причастного к летнему поджогу релейного шкафа на железной дороге в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

"В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции совместно с коллегами из УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан злоумышленник, причастный к поджогу релейного шкафа. Им оказался уроженец Тверской области 1997 года рождения, который находится в федеральном розыске", - говорится в сообщении.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде ареста. Установлено, что молодой человек, находясь на пути железнодорожного перегона между станциями Обухово-Славянка, совершил поджог релейного шкафа, принадлежащего предприятию транспортной инфраструктуры. По информации полицейских, злоумышленник действовал из хулиганских побуждений. Санкт-Петербургское линейное управление МВД на транспорте расследует по данному факту уголовное дело.

О поджоге релейного шкафа на перегоне Обухово-Славянка ТАСС сообщал 14 июля. Как уточняли агентству в пресс-службе Октябрьской железной дороги, возгорание было зафиксировано в 01:10 мск. Из-за инцидента были задержаны две пригородных электрички и один поезд дальнего следования.