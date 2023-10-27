В Перми два пассажира выпали из микроавтобуса после резкого маневра водителя

Проводится доследственная проверка

ПЕРМЬ, 27 октября. /ТАСС/. Два пассажира выпали из микроавтобуса на проезжую часть в Перми после резкого маневра водителя. Оба получили травмы, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю.

"По предварительным данным, 26 октября в вечернее время на автодороге по улице Светлогорская в городе Перми во время движения маршрутного автобуса IVECO после резкого маневра водителя открылась пассажирская дверь, из салона автобуса на проезжую часть выпали два пассажира, в результате чего получили травмы. <…> Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщили в управлении СК.

Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.