В Адыгее работу детского центра приостановили из-за выявленной кишечной палочки

Работники не проходили медосмотры, не оформляли медицинские книжки, не осуществляли текущие и генеральные уборки, дезинфекцию помещений

МАЙКОП, 27 октября. /ТАСС/. Работа детского центра в ауле Новая Адыгея, граничащем с городом Краснодаром, приостановлена из-за выявленной кишечной палочки, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.

"Лабораторные испытания показали на рабочих поверхностях кухни, в микроволновой печи и холодильном оборудовании наличие бактерий группы кишечной палочки. Прокуратура района направила в Тахтамукайский районный суд заявление в интересах неопределенного круга лиц об обязании самозанятого лица, организовавшего центр, устранить нарушения. Также по ходатайству прокуратуры суд вынес определение о приостановлении деятельности детского центра и запрете определенных действий", - говорится в сообщении.

Установлено, что работники центра не проходили медосмотры, не оформляли медицинские книжки, не осуществляли текущие и генеральные уборки, дезинфекцию помещений, не проводили отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Выявлены и другие нарушения. Устранение всех нарушений находится на контроле прокуратуры.

Проверка, проведенная в детском центре для дошкольников прокуратурой Тахтамукайского района республики по обращениям местных жителей, выявила несколько нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.