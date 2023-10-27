В Саратовской области возбудили дело после падения паралета с пассажиром

При взлете воздушное судно резко потеряло высоту и совершило жесткую посадку на землю, от которой 41-летний пассажир получил травмы

САРАТОВ, 27 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после падения паралета с пилотом и пассажиром в Воскресенском районе Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 24 сентября 2023 года лица, оказывающие платные услуги по полету на паралете, в нарушение требований действующего законодательства запустили его в полет с пилотом и 41-летним пассажиром в селе Воскресенское Воскресенского района. При взлете воздушное судно резко потеряло высоту и совершило жесткую посадку на землю, от которой пассажир получил травмы", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как ранее сообщал начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин, после происшествия медпомощь понадобилась двоим мужчинам.