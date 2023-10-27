Число раненых с минно-взрывными травмами в больнице Скадовска возросло в 3-4 раза

Сейчас в больнице находится 12 пациентов с минно-взрывными травмами, еще один - в реанимационном отделении

СКАДОВСК /Херсонская область/, 27 октября. /ТАСС/. Число пациентов в Центральной районной больнице Скадовска с минно-взрывными травмами увеличилось в 3-4 раза за последние 10 дней. Об этом сообщил ТАСС заведующий хирургическим отделением больницы Ширах Мнацаканян.

"Количество [пациентов] увеличилось за последние дней 10 в 3-4 раза. В основном это Алёшкинский район, около села Раденск, Песчанка, Крынки. Это все гражданские", - сказал он.

Сейчас в больнице находится 12 пациентов с минно-взрывными травмами, еще один - в реанимационном отделении. Заведующий отметил, что коечный фонд больницы - 40 мест, то есть его третью часть занимают пациенты с минно-взрывными травмами. "Практически все из поступивших за эти дни, по их словам, атакованы дронами в машинах, в собственных дворах", - добавил он.

Корреспондент ТАСС поговорил с пострадавшими. Жительница Алёшек Нина Михайловна поехала за российским паспортом. Она получила ранения по пути домой. Пациентку Яну ранили на дороге из Костогрызово, откуда она возвращалась вместе с мужем: "Я успела выскочить с его стороны [мужа], потому что с моей невозможно было открыть дверь. Впереди ехала военная машина - спасибо им, что меня взяли и отвезли по трассе в больницу", - поделилась она, отметив, что в ее селе дроны над головой летают часто. Юрий с отцом ехал из Песчанок в Копани за продуктами, на обратном пути услышал взрыв. Получил ранение плеча и шеи. "Все в крови. Я не знаю, как выжил, это чудо какое-то. Похоже, что это был дрон", - подчеркнул он.

Среди раненых оказался сотрудник коммунальных служб. Он решил не уезжать из родного региона, несмотря на опасность. На вопрос о том, что он будет делать после выписки, ответил, что вернется к работе, хотя до этого случая его уже шесть раз контузило.

Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали гражданские автомобили с дронов. За два дня они сбросили боезаряды с беспилотников на пять гражданских легковых автомобилей в селе Корсунка Херсонской области.

За последние две недели военные действия на линии соприкосновения в Херсонской области активизировались. Малыми группами ВСУ продолжает попытки проникнуть на левый берег.