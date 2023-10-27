Суд арестовал второго фигуранта дела о вымогательстве 2 млн рублей у топ-менеджера Ростеха

Станислав Дейнеко останется под стражей до 26 декабря

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал Станислава Дейнеко - второго фигуранта дела о вымогательстве более 2 млн рублей у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 27 октября 2023 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дейнеко С. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере), на срок до 26 декабря 2023 горда", - сказали в суде.

Ранее по этому делу суд арестовал на тот же срок пиар-специалиста Антона Сафонова. По словам адвоката Сафонова Владимира Слащева, его клиент не признает вину.

Как сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, Сафонов и Дейнеко якобы требовали у Бровко деньги в обмен на отказ опубликовать в Telegram-канале "Небрехня" некоей компрометирующей топ-менеджера Ростеха информации.

Это не первый случай вымогательства у Бровко крупной суммы. В мае текущего года Хамовнический суд Москвы признал администраторов Telegram-каналов Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко виновными по ст. 163 УК РФ (вымогательство) и назначил каждому по восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Они были признаны виновными в вымогательстве у Бровко и его жены Тины Канделаки 470 тыс. рублей.