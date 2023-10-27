В Ингушетии в отношении четверых полицейских завели новое дело о вымогательстве

По версии следствия, подозреваемые в начале октября незаконно задержали и избили в отделе полиции местного жителя, требуя от него признать причастность к незаконному обороту наркотиков

МАГАС, 27 октября. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили еще одно дело в отношении четверых полицейских, которые незаконно задержали и избивали местного жителя. Полицейских обвиняют в вымогательстве у пострадавшего квартиры, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктами п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

В Ингушетии расследуют уголовное дело в отношении четверых полицейских, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности). Подозреваемые в начале октября незаконно задержали и избили в отделе полиции 31-летнего местного жителя, требуя от него признать причастность к незаконному обороту наркотиков.

После отказа пострадавшего признать свою вину, полицейские угрозами пытались заставить его передать им на безвозмездной основе право собственности на принадлежащую потерпевшему квартиру в Карабулаке, под видом ее продажи подконтрольному им лицу.

22 октября суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.