Суд Москвы 14 ноября огласит приговор Виктору Батурину

Прокурор ранее запросил для бизнесмена 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы 14 ноября огласит приговор бизнесмену Виктору Батурину, обвиняемому в покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Оглашение приговора назначено на 14:00 мск 14 ноября", - сказал представитель суда.

В ходе прений сторон по делу прокурор запросил для обвиняемого 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Уголовное дело связано с событиями 2011 года, когда бизнесмен из-за акций "Интеко" судился со своей сестрой Еленой Батуриной. По словам адвоката Игоря Шабанова, Батурин свою вину не признает.

О задержании Батурина стало известно 1 июля 2021 года. Обвинение квалифицировало как попытку мошенничества то, что он обратился в арбитражный суд с иском о возврате ему прав на долю в "Интеко" и представил договор с сестрой, который ее представители назвали поддельным. Речь идет о 25 процентах акций строительной компании "Интеко".

Это не первое уголовное дело в отношении Батурина. В 2011 году Пресненский суд Москвы признал его виновным по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре Москвы и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Позже в его отношении возбудили дело о покушении на мошенничество при продаже за 5,5 млрд рублей двух векселей "Интеко-агро" и "Интеко" предпринимателю из Великобритании. 26 июля 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам лишения свободы. 22 января 2016 года Верховным судом Калмыкии бизнесмен был освобожден из колонии досрочно, неотбытую часть наказания ему заменили штрафом.