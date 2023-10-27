В Москве три человека пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с автобусом на Таганской улице в Москве, пострадал водитель авто и два пассажира автобуса. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сегодня около 20:10 на Таганской улице в районе дома 9 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса маршрута е70. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом", - говорится в сообщении.

"В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и два пассажира автобуса, им оказывается необходимая медицинская помощь", - уточняется в публикации.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД устанавливают причины происшествия.