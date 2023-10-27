В суд Цхинвала передали дело о смерти подозреваемого в покушении на главу МВД

Речь идет об Инале Джабиеве. Он умер в изоляторе временного содержания, экспертиза установила факт нанесения ему побоев

ЦХИНВАЛ, 27 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Южной Осетии направила в суд Цхинвала уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудников МВД по факту смерти Инала Джабиева, подозреваемого в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры.

В конце августа 2020 года задержанный Джабиев умер в изоляторе временного содержания. Экспертиза установила факт нанесения ему побоев, а смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.

"27 октября Генеральной прокуратурой Республики Южная Осетия направлено в судебные органы для рассмотрения по существу уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудников криминальной милиции Министерства внутренних дел Республики Южная Осетия по факту смерти Инала Джабиева, а также по факту причинения телесных повреждений различной степени тяжести гражданам республики Герсану Кулумбегову и Николаю Цховребову (также задержанными по подозрению в покушении - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемым, в зависимости от степени вины, предъявлены обвинения по части 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), части 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), части 1 статьи 301 (заведомо незаконное задержание) УК РФ.

В октябре 2022 года по делу о смерти Джабиева были задержаны пять человек. В январе по этому же делу задержали бывшего начальника уголовного розыска криминальной милиции Джумбера Бибилова.

Кроме того, Генпрокуратура Южной Осетии возбудила уголовные дела в отношении экс-главы МВД Наниева и бывшего генпрокурора республики Урузмага Джагаева о превышении должностных полномочий в связи с расследованием дела о смерти Джабиева. Следствие по этому делу продолжается, оно выделено в отдельное производство.

О деле Джабиева

Джабиева подозревали в покушении на Наниева, машину которого обстреляли 17 августа 2020 года. Никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело по двум статьям (покушение на жизнь государственного деятеля; незаконные приобретение, перевозка, хранение и передача огнестрельного оружия). В июле 2022 года Верховный суд Южной Осетии оправдал умершего Джабиева, а также Николая Цховребова в связи с непричастностью к данному преступлению.

В сентябре 2022 года в Цхинвальском городском суде сообщили, что дело о смерти Джабиева вернули в Генпрокуратуру на доследование.