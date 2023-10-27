27 октября, 18:41,
обновлено 27 октября, 19:09

В Москве задержали мужчину за поножовщину в квартире на востоке столицы

Пострадавший был доставлен в тяжелом состоянии в больницу, где ему оказывается медицинская помощь

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. В Москве задержали мужчину, который нанес ножевые удары другому после распития спиртного на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил в столичном СКР.

Подозреваемого доставили в подразделение московского Следственного комитета.

По данным следствия, в ночь на 27 октября мужчина, находясь в квартире жилого дома на улице Кусковская, при распитии спиртных напитков с малознакомым мужчиной на почве личных неприязненных отношений нанес ему не менее трех ударов ножом в область головы, лица и грудной клетки.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в московскую больницу, где ему оказывают медпомощь.

Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по статье "Покушение на убийство" (ч. 3 ст. 30; ч.1 ст.105 УК РФ). 

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