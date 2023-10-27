27 октября, 18:46,
обновлено 27 октября, 20:30

В центре Москвы в результате ДТП пострадали пять человек

Дорожная авария с участием рейсового автобуса и легковушки произошла на улице Таганской

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате ДТП в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В результате ДТП с участием рейсового автобуса и иномарки пострадали пять человек", - сказал собеседник агентства и добавил, что у пассажиров автобуса легкие травмы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС уточнили, что около 20:30 на улице Таганской произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.

Позже стало известно, что движение транспорта на улице Таганской восстановлено. "Поврежденные транспортные средства переместили. Автобусы следуют по маршруту согласно расписанию", - сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что руководство Мосгортранса проводит служебное расследование по факту происшествия, сотрудники окажут пострадавшим необходимую поддержку и помогут с оформлением документов для получения страховой выплаты. 

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