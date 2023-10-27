В Москве трое неизвестных в кафе ранили ножом мужчину и скрылись

Инцидент произошел на Михалковской улице

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Неизвестные в ходе конфликта на севере Москвы ранили мужчину ножом, нападавших разыскивают. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительным данным, на Михалковской улице произошел конфликт между гражданами, в ходе которого мужчине нанесли ножевое ранение. Пострадавший направлен в больницу. Полицейскими проводится необходимый комплекс мероприятий, направленный на розыск и задержание подозреваемых", - сказали в пресс-службе.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что инцидент произошел в кафе. "В заведение зашли трое неизвестных, которые ранили ножом одного из посетителей в ходе конфликта, а потом скрылись на автомобиле каршеринга", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются.