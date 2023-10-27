27 октября, 19:36

В Самарской области после ДТП с четырьмя погибшими возбудили уголовное дело

Среди погибших оказался один несовершеннолетний

ТАСС, 27 октября. Следственные органы Самарской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли четыре человека", - говорится в сообщении.

ДТП произошло вечером на 83-м км автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград, столкнулись Lada под управлением 19-летнего водителя и Scania в составе полуприцепа-цистерны под управлением 52-летнего водителя. В результате водитель и три пассажира Lada, из которых один несовершеннолетний, погибли. Прокуратура Самарской области организовала проверку после ДТП. 

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