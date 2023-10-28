27 октября, 22:40

В США установили личности всех жертв стрельбы в Льюистоне

Самому младшему из погибших было 14 лет, старшему - 76 лет, сообщил глава департамента общественной безопасности штата Мэн Майкл Сасчак

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Власти штата Мэн опознали жертв стрельбы в городе Льюистон, самому младшему погибшему было 14 лет, старшему - 76.

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Об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу глава департамента общественной безопасности штата Майкл Сасчак.

"Все 18 жертв были опознаны, мы сообщили их семьям о случившемся", - сказал он.

Также сообщается, что полиция нашла винтовку в брошенной машине Роберта Карда, которого подозревают в стрельбе. Поиски Карда все еще продолжаются, людям рекомендуют сохранять бдительность. 

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