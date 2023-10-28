27 октября, 23:35

В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,4

По предварительной информации, жертв нет

ТАСС, 28 октября. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в акватории Байкала, его почувствовали жители Бурятии. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"Ночью в акватории озера Байкал зарегистрировано сейсмособытие в 22,7 км северо-западнее населенного пункта Гремячинск Прибайкальского района. Магнитуда 4,4, энергетический класс 12. Толчки ощущались в городе Улан-Удэ и Прибайкальском районе. Глубина залегания 10 км", - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. "Формируются группы для обследования социально-значимых объектов", - добавили в ГУ МЧС. 

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РоссияБурятия
© Информационное агентство ТАСС
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