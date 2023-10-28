При аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана погибли семь человек

Пресс-служба компании "Арселормиттал темиртау" сообщила, что на момент аварии в шахте имени Костенко находились 252 человека

АСТАНА, 28 октября. /ТАСС/. Семеро шахтеров погибли, предположительно, из-за взрыва газометана на шахте в Карагандинской области Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба компании "Арселормиттал темиртау".

"На момент аварии в шахте имени Костенко находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров. Тела семи шахтеров обнаружены без признаков жизни. Предположительно, в лаве произошел взрыв газометана", - говорится в сообщении.

На месте аварии продолжают работать спасатели и правоохранительные органы. Создан оперативный штаб. На шахту прибыли глава администрации Карагандинской области, генеральный директор АО "Арселормиттал темиртау" и первый заместитель генерального прокурора республики.

Утром 17 августа на шахте "Казахстанская" компании "Арселормиттал темиртау" в Карагандинской области произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек. Спасатели вывели на поверхность 222 человек. Тела пяти шахтеров были обнаружены в ходе спасательных работ. В результате происшествия также пострадали 13 человек. Правительственная комиссия установила полную ответственность работодателя за пожар.