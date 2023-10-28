США намерены оказать Мексике помощь в ликвидации последствий урагана "Отис"

Соединенные Штаты также работают над обеспечением безопасности американских граждан в Акапулько и его окрестностях, сообщил Джо Байден

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов окажет Мексике всю необходимую помощь в связи с ураганом "Отис", в результате которого в стране погибли по меньшей мере 27 человек. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении президента США Джо Байдена.

"Я поручил своей администрации тесно сотрудничать с нашими партнерами в правительстве Мексики, чтобы оказать им всестороннюю помощь. Мы также работаем над обеспечением безопасности американских граждан в Акапулько и его окрестностях. Соединенные Штаты поддерживают Мексику - нашего соседа и друга - в это тяжелое время", - отметил глава государства.

Ранее мексиканский министр общественной безопасности и защиты граждан Роса Исела Родригес сообщила, что по меньшей мере 27 человек погибли из-за тихоокеанского урагана "Отис". Улицы в некоторых городах штата Герреро остаются затопленными, многие дома повреждены. Несколько ключевых дорог штата остаются заблокированными, также нет связи с некоторыми районами из-за повреждения линий электропередачи. По официальным данным, удар стихии оставил без электроснабжения около 300 тыс. человек, коммунальные службы работают над его восстановлением. К работам по устранению последствий урагана в регионе привлечены около 8,5 тыс. военнослужащих и 1,3 тыс. сотрудников энергокомпаний.

Ураган "Отис" достиг суши вблизи города Акапулько в среду ночью. Отмечается, что максимальная скорость порывов ветра в пределах урагана достигала 75 м/с.