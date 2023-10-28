В Якутске число госпитализированных после пожара в административном здании выросло до пяти

Состояние трех пострадавших оценили как крайне тяжелое

ТАСС, 28 октября. Число пострадавших при пожаре в административном здании в Якутске, которым потребовалась госпитализация, увеличилось до пяти.

Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия).

"В РБ (Республиканская больница) №2 - ЦЭМП (Центр экстренной медицинской помощи) поступили 10 человек. На данный момент пять человек госпитализированы, три пациента в крайне тяжелом состоянии, у двоих состояние стабильное. Пятерым пострадавшим назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

В Telegram-канале регионального УГИБДД отметили, что сотрудник ДПС, который одним из первых прибыл на место происшествия, помогал людям выбираться из горящего здания. Он обнаружил трех женщин, потерявших сознание от дыма, вместе с пожарными эвакуировал их и передал медикам. Также сотрудник ДПС вынес ребенка, которого нашел в задымленном коридоре. Полицейскому тоже понадобилась помощь медиков из-за отравления угарным газом.