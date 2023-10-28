Завершено дело о хищении билетным оператором у Театра Романа Виктюка более 6,5 млн рублей

Фигурант дела - учредитель ООО "Айтипард" Антон Марченков - погасил заявленный к нему ущерб

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Столичные полицейские завершили расследование и передали для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру уголовное дело по факту хищения у Театра Романа Виктюка билетным оператором более 6,5 млн рублей. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, фигурант дела - учредитель ООО "Айтипард" Антон Марченков - погасил заявленный к нему театром ущерб.

"Уголовное дело в отношении Марченкова Антона Владимировича, обвиняемого в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ), завершено и передано для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру. В рамках этого дела потерпевшей стороной в лице представителя театра был заявлен гражданский иск на сумму вменяемого обвиняемому ущерба, который он погасил", - рассказал собеседник агентства.

Бизнесмен находится под подпиской о невыезде.

По данным следствия, учредитель ООО "Айтипард" (после 2020 года - "Единое поле") Марченков в ноябре 2019 года решил обмануть директора ГБУК Москвы "Театр Романа Виктюка" Валерия Райкова (ушел с должности в 2021 году). Обвиняемый предложил Райкову заключить договор на доступ к программному обеспечению "Единого поля" по учету, управлению билетами, их бронированию и продаже через счет, открытый на "Айтипард". По условиям договора, компания Марченкова должна была получить 3,5% от номинальной стоимости реализованных билетов.

Таким образом, Марченков с 1 января 2020 года по 16 марта 2020 года продал через ПО "Единое поле" почти 4 тысячи билетов на общую сумму 6 622 730 рублей, которые поступили на расчетный счет ООО "Айтипард". Ими он мог сразу распоряжаться по своему усмотрению. Как следует из обвинения, Марченков продавал билеты на спектакли "Жванецкий", "Венецианка", "Буковски", "Мандельштам", и другие.

В свою очередь адвокат обвиняемого Александр Карабанов подтвердил ТАСС факт окончания расследования уголовного дела и передачи в надзорное ведомство, но от комментариев отказался.