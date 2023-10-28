28 октября, 07:01

В Курске пять человек пострадали при столкновении автобуса и фуры

Среди них есть подросток

ТАСС, 28 октября. В Курске пять человек, в том числе подросток, пострадали при столкновении автобуса и автомобиля МАН с полуприцепом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Курской области.

В субботу водитель автобуса, двигаясь по Союзной улице в Курске, столкнулся со стоящей фурой МАН с полуприцепом. "В результате ДТП травмы получили водитель и четыре пассажира автобуса, среди них несовершеннолетняя 2007 года рождения", - сказали в пресс-службе.

"Действиям участников [ДТП] будет дана правовая оценка", - добавили в управлении. 

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